Александр Медведев: "Я бы не стал говорить о спаде СКА. Очень хорошо катил "Спартак"

Член совета директоров СКА Александр Медведев отметил, что не следует говорить о спаде в армейской команде после поражения от "Спартака" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Красно-белые стали первыми, кто сумел обыграть СКА в основное время. Таким образом, команда Олега Знарка прервала серию из матчей с набранными очками, которая насчитывала 29 матчей.

- Ребята - молодцы, очень хорошо катил "Спартак", боролись - заслуженная победа, - цитирует "Р-Спорт" Медведева. - Все длинные серии заканчиваются, начинаются новые. Я бы не стал говорить о спаде, тем более что скоро перерыв. Вся команда поедет в сборные. Сезон особенный, олимпийский. Календарь очень тяжелый. Если бы можно было играть без поражений, это было бы неинтересно.