20:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Медведев: "Выиграть третий Кубок Гагарина для СКА будет сложнее, чем второй"

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Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что решающую роль в финале Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" сыграла воля к победе в армейском клубе. СКА обыграл "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче противостояния и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

– Игра была высочайшего уровня, драматичная, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Проигрывали 0:2 в пятом матче, сравняли. Казалось, игра была сделана, и вдруг – 4:3. "Магнитка" – очень хорошая команда, отдаю им должное. Что сыграло решающую роль? Мастерство, воля к победе, дружба, преданность. Второй раз всегда тяжелее выигрывать Кубок Гагарина, а в третий раз будет еще тяжелее.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Краштест

А хохо ни хаха?Закрути губу обратно.

20:40

Джон....Сильвер

Медведев - член правления Газпрома, он же член совета директоров СКА. Чернышенко - председатель правления Газпром-медиа, он же председатель правления КХЛ. И кто-то еще смеет утверждать, что у нас честный хоккей и в нем нет коррупции? Кто-то смеет утверждать, что СКА честно получил кубок Гагарина???

20:25

marsey

почему тяжелее-то? :) денег надо будет ещё больше, что ли? :) так напечатаете, как будто в первый раз. обескровите очередные несколько команд, своих судеек поставите - и всё, пожизненный кубок у вас в кармане

20:18

vonuhap

газ подешевел?

20:17

capitan76

На хрена им игроки еще? Пару-тройку судей ещё прикупят и нема проблем. Хотя они и сейчас не мелочатся: покупают весь судейский корпус, а не продажных - в аут!

20:11

Урфин Джюс

Да ладно, еще пару-тройку игроков прикупите и будет вам Щастье!

20:09

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