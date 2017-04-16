Александр Медведев: "Выиграть третий Кубок Гагарина для СКА будет сложнее, чем второй"

Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что решающую роль в финале Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" сыграла воля к победе в армейском клубе. СКА обыграл "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче противостояния и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).
– Игра была высочайшего уровня, драматичная, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Проигрывали 0:2 в пятом матче, сравняли. Казалось, игра была сделана, и вдруг – 4:3. "Магнитка" – очень хорошая команда, отдаю им должное. Что сыграло решающую роль? Мастерство, воля к победе, дружба, преданность. Второй раз всегда тяжелее выигрывать Кубок Гагарина, а в третий раз будет еще тяжелее.
Краштест
А хохо ни хаха?Закрути губу обратно.
20:40
Джон....Сильвер
Медведев - член правления Газпрома, он же член совета директоров СКА. Чернышенко - председатель правления Газпром-медиа, он же председатель правления КХЛ. И кто-то еще смеет утверждать, что у нас честный хоккей и в нем нет коррупции? Кто-то смеет утверждать, что СКА честно получил кубок Гагарина???
20:25
marsey
почему тяжелее-то? :) денег надо будет ещё больше, что ли? :) так напечатаете, как будто в первый раз. обескровите очередные несколько команд, своих судеек поставите - и всё, пожизненный кубок у вас в кармане
20:18
vonuhap
газ подешевел?
20:17
capitan76
На хрена им игроки еще? Пару-тройку судей ещё прикупят и нема проблем. Хотя они и сейчас не мелочатся: покупают весь судейский корпус, а не продажных - в аут!
20:11
Урфин Джюс
Да ладно, еще пару-тройку игроков прикупите и будет вам Щастье!
20:09