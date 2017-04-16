Александр Медведев: "Выиграть третий Кубок Гагарина для СКА будет сложнее, чем второй"

Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что решающую роль в финале Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" сыграла воля к победе в армейском клубе. СКА обыграл "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче противостояния и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

– Игра была высочайшего уровня, драматичная, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Проигрывали 0:2 в пятом матче, сравняли. Казалось, игра была сделана, и вдруг – 4:3. "Магнитка" – очень хорошая команда, отдаю им должное. Что сыграло решающую роль? Мастерство, воля к победе, дружба, преданность. Второй раз всегда тяжелее выигрывать Кубок Гагарина, а в третий раз будет еще тяжелее.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА