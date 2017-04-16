Александр Медведев: "Второй раз выиграть Кубок Гагарина всегда труднее"

Член совета директоров СКА Александр Медведев отметил, что питерцам было сложнее добиться второй победы в Кубке Гагарина в истории клуба. СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 в пятом матче противостояния и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

– Как планируете дополнить татуировку?

– Пока не знаю. Там будут числа 15 и 17 и еще что-то.

– Как опередили команду?

– На истребителе летел!

– Можете сравнить эту победу с победой 2015 года?

– Первая победа очень важная, но во второй раз выиграть всегда труднее. Тем более у такого сильного соперника, как "Магнитка". Блестящий вратарь Василий Кошечкин творил чудеса. А про тройку Зарипов – Коварж – Мозякин вообще можно складывать легенды. Сколько они забили в этом сезоне! Но СКА показал, что помимо звезд у него есть командный дух. Думаю, это одна из причин почему мы победили. Мы играли не только в нападении, но и в обороне.

– Согласны с тем, что Кошечкину дали MVP?

– Да, считаю он был лучшим.

– В 2015 году звание чемпионов России давалось по итогам "регулярки" и СКА его не получил. Сейчас справедливость восстановлена?

– И в 2015 году все понимали, какой клуб – лучший в России. Это был СКА. Дискуссии на эту тему должны быть закончены. Российский клуб, выигравший Кубок Гагарина, – это чемпион России. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА