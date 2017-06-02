Александр Медведев: "Все претензии к Сафронову должны разбираться внутри "Динамо"

Первый президент КХЛ Александр Медведев считает, что все претензии к генеральному директору "Динамо" Андрею Сафронову нужно решать внутри ВФСО "Динамо". Ранее в офисе московского клуба следственная группа провела обыск. Следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова. В письме он указывает на то, что, по имеющейся у него информации, один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда.

- Были очень сложные времена у "Динамо" и ХК МВД, и они были преодолены, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - Потом генеральным директором был назначен Сафронов. Если есть к нему претензии, пускай разбираются внутри общества "Динамо". А то, что собственную головную организацию обвинять в рейдерском захвате, это что? Самого себя обвинять, что ли, или не считать себя частью общества "Динамо"? Пускай "Динамо" разбирается.