Александр Медведев: "Все клубы КХЛ на "финские" площадки перевести не удастся"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев заявил, что лига и ФХР поддерживают решение перейти на уменьшенные размеры домашних площадок. На данный момент всего три клуба в лиге – "Лада", "Адмирал" и "Медвешчак" имеют площадки размером 60 на 26 метров.

– Возможность сузить площадку в Ледовом дворце до финского размера есть, – цитирует ТАСС Медведева. – Поскольку КХЛ и ФХР поддерживают это решение, мы будем готовить правило для тех, кто хочет и может это сделать. Должны быть изменения в регламенте, которые нуждаются в поддержке. Все клубы перевести на такие размеры не удастся, тем более за короткий срок, но там, где возможности для этого есть, это реально.