Александр Медведев: "В гибели 14-летнего хоккеиста надо разобраться"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что в гибели 14-летнего хоккеиста еще предстоит разобраться. По его словам, будет проведена медэкспертиза, а следствие определит, кто виноват.

– По поводу смерти 14-летнего хоккеиста – это страшная трагедия. Молодой парень гибнет. Надо разобраться, что произошло. Я призвал, чтобы поменьше комментировали. Потому что есть компетентные организации. И медэкспертиза будет. Но это еще раз показывает, что в хоккее, как и в жизни, нужно беречь себя. Я прочитал, что якобы была драка, не знаю, была она или не была, но не допускать драки внутри коллектива – это обязанность тренера. Поэтому я думаю, что следствие определит, кто виноват. (Игорь ЕРОНКО)