Александр Медведев уверен: доминирования СКА и ЦСКА в КХЛ не будет

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев уверен, что в сезоне-2018/19 не будет доминирования СКА и ЦСКА. Петербуржский клуб потерпел два поражения в четырех играх со старта сезона.

- Бытует мнение, что в КХЛ есть доминирование двух клубов, но в этом сезоне оно получает очередное опровержение, - цитирует ТАСС Медведева. - Многие клубы усилились, имеют сбалансированные составы и нацелены на хорошую игру и результат, поэтому будет очень интересный сезон. То, что СКА потерпел два поражения на старте сезона, не является отражением плохой подготовки команды, а говорит о хорошей подготовке его оппонентов - "Торпедо", "Салавата Юлаева" и так далее. Нас ждет очень интересный чемпионат и более интересный плей-офф.