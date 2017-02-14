Александр Медведев: "Успех "Витязя" еще раз доказывает, что только кошки быстро родятся"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился впечатлениями по поводу выхода "Витязя" в плей-офф КХЛ. По его словам, подмосковный клуб, который впервые в истории добился такого результата, сможет побороться в матчах на вылет.

​– До сих пор ведется борьба за последние оставшиеся вакансии в плей-офф. И команда строила свою игру под руководством главного тренера. И это не просто какая-то механистическая модель. Эта игра интересная, современная, атакующая. Посмотрите, как "Витязь" атакует – это же, по-моему, загляденье. И это означает, что команда будет биться в плей-офф, на кого бы она ни попала.

Успех клуба еще раз доказывает, что только кошки быстро родятся. "Витязь" строился не один год, менялись тренерские штабы, но линия была выдержана – найти свою игру. Современную, атакующую, не скучную. И команда ее демонстрирует. Самое главное – ребятам нравится игра. А когда она им нравится – можно и нагружать, и загружать, и требовать самоотдачи. Как бы сложно игра ни складывалась. 0:1, 1:2 против команды, которой безумно нужны очки. Ведь всего две игры осталось им. Каждое очко на вес золота. Я думаю, нас ждет очень интересный плей-офф. В том числе – с точки зрения "Витязя", кто бы ему ни попался – СКА или ЦСКА.

- Большой интерес есть к Якубу Ержабеку.

- У него вид на жительстве в Подольске на 10 лет (смеется). (Игорь ЕРОНКО)