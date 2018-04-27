21:22 | Хоккей — КХЛ

Александр Медведев: "Уход Знарка из сборной и СКА не связан с конфликтом"

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Экс-президент КХЛ Александр Медведев отметил, что Олег Знарок ушел с поста главного тренера сборной России и СКА не из-за конфликта. 

- Лично я рассчитывал, что Олег отдохнет и вернется и в клуб, и в сборную, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - Но, видимо, груз Олимпиады тяжелый. Нам говорят: он боится проиграть чемпионат мира. Но это ерунда. Но никакого конфликта не было.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180427/1136109657.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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kaduly

Знарок слил серию с ЦСКА.

22:29

Albertozi

Знарок и Харис в Риге!Валерьевич вчера в неформальной встрече-поседелки в старом городе,намекнул о разногласии с руководством Ска и лично с Р.Р.!автоматом попросили и сборную по тихому покинуть!Питерская банда правит всем!Третьяк в ФХР подай-принеси!

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