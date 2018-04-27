Александр Медведев: "Уход Знарка из сборной и СКА не связан с конфликтом"

Экс-президент КХЛ Александр Медведев отметил, что Олег Знарок ушел с поста главного тренера сборной России и СКА не из-за конфликта.
- Лично я рассчитывал, что Олег отдохнет и вернется и в клуб, и в сборную, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - Но, видимо, груз Олимпиады тяжелый. Нам говорят: он боится проиграть чемпионат мира. Но это ерунда. Но никакого конфликта не было.
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