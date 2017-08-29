Александр Медведев: "У Зарипова есть хорошие шансы заиграть в НХЛ"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев считает, что Данис Зарипов является хоккеистом высокого уровня. По его словам, россиянин имеет высокие шансы заиграть в НХЛ.

Ранее было объявлено о том, что 36-летний игрок отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17. Однако Зарипов может выступать в НХЛ.

- Такое решение НХЛ открывает Зарипову возможность играть, что самое главное, - цитирует "Р-Спорт" Медведева. - И я рад его словам, что такое решение НХЛ не отменяет того, что он будет оспаривать решение в CAS. У нас достаточно примеров, когда игроки старше Даниса успешно выступали в НХЛ. И это не только Ягр. Я хочу пожелать Зарипову успехов. Зарипов – это очень сильный мастер, и я уверен, что у него есть очень хорошие шансы заиграть.