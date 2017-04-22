12:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Медведев: "У Мозеса контракт со СКА до конца следующего сезона"

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Член совет директоров СКА Александр Медведев заявил, что американский нападающий Стив Мозес продолжит выступление за петербургский клуб. 27-летний форвард выступает за СКА с 2015 года, в минувшем сезоне он провел 25 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (3+7) очков.

– У него контракт до конца следующего сезона, и вопрос его ухода не стоит, – цитирует ТАСС Медведева. – Мы рассчитываем, что он будет играть.

Отметим, что в последний раз Мозес выходил на лед 16 февраля в матче "регулярки" против "Сочи" (6:2).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4203716

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