Александр Медведев: "У Мозеса контракт со СКА до конца следующего сезона"

Член совет директоров СКА Александр Медведев заявил, что американский нападающий Стив Мозес продолжит выступление за петербургский клуб. 27-летний форвард выступает за СКА с 2015 года, в минувшем сезоне он провел 25 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (3+7) очков.

– У него контракт до конца следующего сезона, и вопрос его ухода не стоит, – цитирует ТАСС Медведева. – Мы рассчитываем, что он будет играть.

Отметим, что в последний раз Мозес выходил на лед 16 февраля в матче "регулярки" против "Сочи" (6:2).