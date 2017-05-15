Александр Медведев: "Трансферы СКА? Хотим сделать сюрприз с российским именем"

Член совета директоров СКА Александр Медведев в интервью "СЭ" отметил, что надеется сохранить в команде нападающего Илью Ковальчука. По его словам, также клуб готовит сюрприз в виде трансфера игрока с российским именем.

- Конечно, и мне, и болельщикам хотелось бы, чтобы тройка Гусев – Шипачев – Дадонов продолжала наводить страх на защитников других команд, но Вадим сделал свой выбор. Он поехал в нехоккейный город. Все-таки Лас-Вегас – город желтого дьявола (улыбается). Здорово будет построить там хоккейную культуру, дать еще одно развлечение. Будем надеяться, что эта прививка, как у Мичурина, сработает.

– Неужели даже возможность сыграть на Олимпиаде не останавливает хоккеистов?

– Видимо, Вадим надеется сыграть на Олимпиаде в Пекине, если энхаэловцев пустят туда. Ему будет 34 года, самый хоккейный возраст. Ковальчуку сейчас столько же. Для Ильи – это вопрос выбора. Насколько я знаю, для него Олимпиада – приоритет. Это означает, что мы найдем контакт с Ковальчуком.

– Если отъезд лидеров все-таки состоится, СКА есть чем ответить, кроме приглашения шведского защитника Рундблада?

– Хотелось бы сделать неожиданный сюрприз с российским именем. Посмотрим (улыбается). (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Александра Медведева