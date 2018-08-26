Александр Медведев: "Текущий лимит на легионеров в КХЛ никого не ущемляет"

Первый президент КХЛ Александр Медведев высказал мнение, что нынешний лимит на легионеров в лиге является оптимальным.

- В свое время предлагали сократить лимит легионеров до трех человек, вратарям запрещали играть, штрафы за это брали. Сейчас лимит в пять легионеров, и всеми признано, что он никого не ущемляет, - цитирует ТАСС Медведева. - Легионеры занимают то место, которое должны занимать. Они лучшие по статистике, держатся на льду, и это вносит вклад в подготовку наших хоккеистов.

Если говорить об идеальной картине, когда работает система подготовки, то тогда ограничений никаких не должно быть. НХЛ таких лимитов не делает, поскольку их система подготовки рождает достаточное количество игроков.