Александр Медведев: "Сознательно предложил объединить некоторые клубы КХЛ"

Первый президент КХЛ Александр Медведев разъяснил свою идею об объединении некоторых клубов. Ранее руководитель сообщил, что лига разрабатывает концепцию, при которой в следующем сезоне ни один из представленных в КХЛ городов не лишился большого хоккея.

Позже президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация о возможном объединении ряда клубов является не более чем домыслами.

– Вы довольны реакцией на ваше предложение объединить некоторые клубы КХЛ?

– Я предложил это сознательно. Считаю, что нельзя лишать хоккея такие города, как Тольятти, Череповец, Хабаровск, Владивосток. После того, как они испытали такое наслаждение от игры нельзя говорить: "Теперь вы будете в Высшей лиге". Мы видим, что происходит с Новокузнецком. Они перешли в ВХЛ, а местная молодежь уже начала перебираться в другие города. Может быть, для других городов это и хорошо, но для самого Новокузнецка – очень плохо.

– Началось бурное обсуждение вашего предложения...

– Мы виделись с Дмитрием Чернышенко и договорились, что будем это обсуждать. Понятно, что есть организационные проблемы, но когда у города будет выбор либо потерять команду КХЛ, либо с кем-то скооперироваться – посмотрим, какой будет реакция.

– Говорят, что в Швеции есть несколько одинаково популярных лиг...

– Есть опыт студенческого баскетбола в США, где посещаемость не хуже, чем в НБА. Однако не стоит проводить такие параллели. У нас своя жизнь, свои финансовые условия, свои традиции. Что нам кого-то копировать? Надо свое создавать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Чернышенко назвал домыслами информацию об объединении клубов КХЛ//

Утопия или реальность: можно ли объединить клубы КХЛ ради их сохранения?