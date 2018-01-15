Александр Медведев: "Сознательно предложил объединить некоторые клубы КХЛ"

Первый президент КХЛ Александр Медведев разъяснил свою идею об объединении некоторых клубов. Ранее руководитель сообщил, что лига разрабатывает концепцию, при которой в следующем сезоне ни один из представленных в КХЛ городов не лишился большого хоккея.
Позже президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация о возможном объединении ряда клубов является не более чем домыслами.
– Вы довольны реакцией на ваше предложение объединить некоторые клубы КХЛ?
– Я предложил это сознательно. Считаю, что нельзя лишать хоккея такие города, как Тольятти, Череповец, Хабаровск, Владивосток. После того, как они испытали такое наслаждение от игры нельзя говорить: "Теперь вы будете в Высшей лиге". Мы видим, что происходит с Новокузнецком. Они перешли в ВХЛ, а местная молодежь уже начала перебираться в другие города. Может быть, для других городов это и хорошо, но для самого Новокузнецка – очень плохо.
– Началось бурное обсуждение вашего предложения...
– Мы виделись с Дмитрием Чернышенко и договорились, что будем это обсуждать. Понятно, что есть организационные проблемы, но когда у города будет выбор либо потерять команду КХЛ, либо с кем-то скооперироваться – посмотрим, какой будет реакция.
– Говорят, что в Швеции есть несколько одинаково популярных лиг...
– Есть опыт студенческого баскетбола в США, где посещаемость не хуже, чем в НБА. Однако не стоит проводить такие параллели. У нас своя жизнь, свои финансовые условия, свои традиции. Что нам кого-то копировать? Надо свое создавать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Чернышенко назвал домыслами информацию об объединении клубов КХЛ//
Утопия или реальность: можно ли объединить клубы КХЛ ради их сохранения?
KirShev
Александр Иваныч, и скажите, чтобы Вас не называли первым президентом, а то какая-то взаимосвязь с первыми президентами СССР и России прослеживается. А они в созидании как-то не преуспели...
19:01
Джон....Сильвер
Перевести часть игроков из таких клубов, как СКА, ЦСКА, Барс в Тольятти, Владивосток, Ханты-Мансийск и зрелищность от этого только выиграет и клубы списывать в утиль не надо! А на счет Новокузнецка - это было итак всем ясно, что клуб умрет, попадя в ВХЛ, так и случилось - в конце таблицы плетется... То же ждет и те города, чьи клубы попадут по дальнейшее сокращение. Это будет удар по всему нашему хоккею в перспективе.
18:57
KirShev
Так отдайте газовые деньги народу! В Новокузнецк отправьте пятерку из Ски, в Ладу, в Адмирал! Пусть команды одержат на 5 .. 10 побед больше, так и люди пойдут и свои спонсоры найдутся. А не наоборот. А в Ска - молодежь. Обкатали, наиграли сочетания, опять в Хабаровск пятерку, в Ханты-Мансийск, в Череповец. Посмотрим, как преданные палкостучатели будут забивать Ледовый. И если будут, вот Тогда и будете учить как околохоккейную инфраструктуру выстраивать.
18:54
atilla56
и первое обьединение сосиСка и Лада и играть в Тольятти .
17:56
Thomas_Boy_
RW.irk, теперь ты понял, КБ-брат, что я имел ввиду, когда говорил, что Новокузнецку конец? А Медведев, конечно, настоящий кремлевский мечтатель.
17:30