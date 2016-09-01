Александр Медведев: "Создание в КХЛ собственной допинговой лаборатории имеет смысл"

Член совета директоров СКА и первый президент КХЛ Александр Медведев отметил, что создание в лиге собственной антидопинговой лаборатории имеет смысл. Однако, по его словам, в настоящий момент тема не рассматривается.

- В отношении организационных вопросов нужно находиться внутри, чтобы судить, - цитирует "Р-Спорт" Медведева. - Из того, что я вижу, отмечу много положительных моментов в маркетинге, лига серьезно работает над продвижением. На фоне допингового скандала обсуждалась инициатива создания собственной допинговой лаборатории в КХЛ по примеру НХЛ, чтобы мы могли сами контролировать все эти вопросы. Это имеет смысл, но пока тема, насколько я понимаю, не рассматривается.