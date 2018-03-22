Александр Медведев: "СКА все равно кого обыгрывать в финале конференции"

Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о сопернике петербуржцев в финале Западной конференции. Напомним, что армейцы обыграли "Локомотив" со счетом 4-1 в серии и в четвертый раз кряду вышли в финал Запада.

– Кого ждете в финале конференции (разговор шел по ходу четвертого перерыва матча ЦСКА – "Йокерит" – прим. "СЭ")?

– Нам все равно кого обыгрывать.

– А с кем интереснее?

– У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Международный финал конференции… Можно вспомнить, как "Лев" играл не только в финале конференции, но и в финале Кубка Гагарина. В этом всегда есть интрига. Но армейское противостояние – само собой. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча СКА - "Локомотив"