22:59 22 марта | Хоккей — КХЛ

Александр Медведев: "СКА все равно кого обыгрывать в финале конференции"

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Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о сопернике петербуржцев в финале Западной конференции. Напомним, что армейцы обыграли "Локомотив" со счетом 4-1 в серии и в четвертый раз кряду вышли в финал Запада.

– Кого ждете в финале конференции (разговор шел по ходу четвертого перерыва матча ЦСКА"Йокерит"прим. "СЭ")?

– Нам все равно кого обыгрывать.

– А с кем интереснее?

– У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Международный финал конференции… Можно вспомнить, как "Лев" играл не только в финале конференции, но и в финале Кубка Гагарина. В этом всегда есть интрига. Но армейское противостояние – само собой. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча СКА - "Локомотив"

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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hypervision

Это он про полосатиков своих

00:19

Таки да

Всю систему хоккея в РФ под СКА подстроили, чуть ли не начиная с детского дошкольного хоккея. Такая вертикаль власти выстроена, что о-го-го, только вот немцев на олимпиаде каким-то чудом по случайному стечению обстоятельств обыграли и все это "на тоненького" видели.

23:54 22 марта

Thomas_Boy_

Пфф... Уникум.

23:40 22 марта

bond1951

не рано ли ты запел таких обычно жизнь наказывает...................

23:30 22 марта

foreverCSKAforever

Ноу комментс.

23:11 22 марта

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