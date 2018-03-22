Александр Медведев: "СКА все равно кого обыгрывать в финале конференции"

Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о сопернике петербуржцев в финале Западной конференции. Напомним, что армейцы обыграли "Локомотив" со счетом 4-1 в серии и в четвертый раз кряду вышли в финал Запада.
– Кого ждете в финале конференции (разговор шел по ходу четвертого перерыва матча ЦСКА – "Йокерит" – прим. "СЭ")?
– Нам все равно кого обыгрывать.
– А с кем интереснее?
– У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Международный финал конференции… Можно вспомнить, как "Лев" играл не только в финале конференции, но и в финале Кубка Гагарина. В этом всегда есть интрига. Но армейское противостояние – само собой. (Игорь ЕРОНКО)
Материалы других СМИ
hypervision
Это он про полосатиков своих
00:19
Таки да
Всю систему хоккея в РФ под СКА подстроили, чуть ли не начиная с детского дошкольного хоккея. Такая вертикаль власти выстроена, что о-го-го, только вот немцев на олимпиаде каким-то чудом по случайному стечению обстоятельств обыграли и все это "на тоненького" видели.
23:54 22 марта
Thomas_Boy_
Пфф... Уникум.
23:40 22 марта
bond1951
не рано ли ты запел таких обычно жизнь наказывает...................
23:30 22 марта
foreverCSKAforever
Ноу комментс.
23:11 22 марта