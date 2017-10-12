Александр Медведев: "СКА важно продолжать серию с набранными очками"

Член совета директоров СКА Александр Медведев отметил, что армейцам важно продолжать серию матчей с набранными очками в КХЛ, несмотря на поражение от "Сочи" (2:3 ОТ). Рекордная победная серия армейцев в регулярных чемпионатах КХЛ прервалась на отметке в 20 матчей.

– Дело не только в рекорде, а в игре. Команда в этих матчах демонстрировала очень мощную, интересную, разнообразную игру, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Победная серия прервалась, но есть возможность продолжать серию с набранными очками, которая тоже рекордная. Может, она не такая громкая, но все равно важно было ее продолжить.