19:20 | Хоккей — КХЛ

Александр Медведев: "СКА важно продолжать серию с набранными очками"


Член совета директоров СКА Александр Медведев отметил, что армейцам важно продолжать серию матчей с набранными очками в КХЛ, несмотря на поражение от "Сочи" (2:3 ОТ). Рекордная победная серия армейцев в регулярных чемпионатах КХЛ прервалась на отметке в 20 матчей.

– Дело не только в рекорде, а в игре. Команда в этих матчах демонстрировала очень мощную, интересную, разнообразную игру, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Победная серия прервалась, но есть возможность продолжать серию с набранными очками, которая тоже рекордная. Может, она не такая громкая, но все равно важно было ее продолжить.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20171012/1127072304.html

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