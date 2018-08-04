Александр Медведев: "СКА не рассматривал кандидатуру Шумакова"

Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что в клубе не заинтересованы в обмене форварда ЦСКА Сергея Шумакова. Ранее сообщалось, что московский клуб намерен обменять 25-летнего хоккеиста из-за его проблем с дисциплиной.

– У нас команда сформирована, кандидатуру Шумакова мы не рассматриваем, – цитирует ТАСС Медведева. – Определенные наметки могли быть, но, насколько я знаю, его и не рассматривали. Скоро хоккей возвращается, так что все на хоккей.

В прошлом сезоне он провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (17 + 23) очков, также на его счету 4 (2+2) очка в 11 встречах плей-офф.