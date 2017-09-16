Александр Медведев: "С нашим уровнем жизни нельзя сделать цену сто долларов за билет"

Первый президент КХЛ Александр Медведев заявил о том, что в лиге уже нет отстающих клубов. При этом руководитель отметил, что на большинстве стадионов не соблюдаются новые требования по свету.

– Согласитесь с тем, что рейтинг КХЛ пошел на пользу развитию лиги? – вопрос Медведеву.

– Этот рейтинг ставит перед клубами задачу. Никто не хочет покинуть КХЛ, но для этого надо работать. Не только хорошо играть, но и привлекать публику, обеспечивать хорошее качество трансляций. К сожалению, на большинстве стадионов до сих пор не соблюдаются новые требования по свету. Но мы видим, что клубы работают над этим. Надеемся, недостатки будут устранены.

– Прогресс какого клуба вас особенно впечатляет?

– Я бы сказал, что отстающих у нас уже нет. А спортивный результат – это дело другое.

– Геннадий Тимченко говорил, что самая большая проблема КХЛ – это дворцы. Где взять средства, чтобы построить современные арены?

– Понятно, что сам по себе ни один дворец не окупится. У нас такой уровень жизни, что невозможно сделать цену сто долларов за билет. Однако есть опробованные бизнес-модели, когда дворец становится частью комплекса, в котором представлены жилье, торговые пространства, деловые центры.

На такой базе при участии городских и областных властей можно найти инвестора, который окупит свои вложения. Не за счет того, что жилье станет дороже, а за счет того, что качественное строительство будет пользоваться спросом. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)