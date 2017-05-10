Александр Медведев: "Рундблада не случайно вызывают в шведскую сборную"

Член совета директоров СКА Александр Медведев после заключения контракта с защитником Давидом Рундбладом заявил, что игрок провел блестящий сезон в Швейцарии и не случайно вызывается в сборную Швеции. Напомним, что соглашение рассчитано на один год. 26-летний игрок является обладателем Кубка Стэнли в составе "Чикаго" и серебряным призером чемпионата мира 2011 года.

– Рундблад провел блестящий сезон в Швейцарии, – отметил Медведев. – В швейцарском чемпионате очень скоростной и жесткий хоккей. Он там не затерялся и был на ведущих ролях. Не случайно его вызывают в сборную. Добавлю, что этот защитник был выбран в первом раунде драфта НХЛ. У него достаточно наград на молодежных и мировых первенствах.

Минувший сезон 26-летний хоккеист провел в составе "Лайонз" из Цюриха. В 39 матчах регулярного чемпионата он набрал 27 (6+21) очков, а в 6 играх плей-офф отметился 5 (2+3) результативными баллами. (Евгений БЕЛОУСОВ)