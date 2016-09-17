Александр Медведев: "Решение не останавливать КХЛ на время Кубка мира правильное"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев высказал мнение, что решение не останавливать розыгрыш регулярного чемпионата на время Кубка мира было правильным, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Медведев подчеркнул, что интерес к КХЛ не стал меньше из-за турнира в Торонто.

– То, что регулярный чемпионат КХЛ не прерван на время Кубка мира, – правильное решение?

– Думаю, да. У нас из КХЛ поехало меньше десятка игроков, с учетом всех сборных. Останавливать турнир было бы неправильно. Мы видим, что зрительский интерес не стал меньше. Там, где трибуны обычно заполняют, – они заполняются.

– Не обидно, что такой матч, как ЦСКА – СКА, прошел без лидеров?

– Все равно он получился очень интересным...