16:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Медведев: "Решение не останавливать КХЛ на время Кубка мира правильное"

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Бывший президент КХЛ Александр Медведев высказал мнение, что решение не останавливать розыгрыш регулярного чемпионата на время Кубка мира было правильным, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Медведев подчеркнул, что интерес к КХЛ не стал меньше из-за турнира в Торонто.

– То, что регулярный чемпионат КХЛ не прерван на время Кубка мира, – правильное решение?

– Думаю, да. У нас из КХЛ поехало меньше десятка игроков, с учетом всех сборных. Останавливать турнир было бы неправильно. Мы видим, что зрительский интерес не стал меньше. Там, где трибуны обычно заполняют, – они заполняются.

– Не обидно, что такой матч, как ЦСКАСКА, прошел без лидеров?

– Все равно он получился очень интересным...

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