Александр Медведев: "Прошедший сезон КХЛ оказался очень ярким"

Первый президент КХЛ, член Совета директоров лиги Александр Медведев подчеркнул, что в прошедшем сезоне были приняты малопопулярные меры по сокращению количества клубов. По его словам, держится курс на привлечение новой аудитории и рынков.



- Юбилейный сезон оказался очень ярким. Несмотря на многочисленные мнения негативистов и скептиков, Кубок Гагарина выиграл не СКА и не ЦСКА, а казанский "Ак Барс", - приводит пресс-служба КХЛ слова Медведева. - Разнообразие стилей, которые показывают команды, привлекает новых и новых болельщиков. Кроме того, я бы хотел отметить, что по ходу этого чемпионата блестяще проявили себя ветераны: Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Илья Ковальчук. И потрясающая молодежь у нас растет, как о ней не сказать? Кирилл Капризов, Виталий Кравцов, да долго можно фамилии перечислять, чтобы никого не забыть.

КХЛ продолжает развитие. Если говорить о повышении уровня конкурентоспособности, то в этом сезоне были приняты малопопулярные меры по сокращению количества клубов. Но одновременно держится курс на привлечение новой аудитории, новых рынков. И я думаю, что в следующее десятилетие КХЛ войдет еще более сильной.