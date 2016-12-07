Александр Медведев: "Про снижение уровня КХЛ говорить не приходится"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев уверен, что лидерские позиции СКА и ЦСКА не говорят о слабом уровне чемпионата. Он заверил, что борьба в плей-офф Кубка Гагарина докажет его слова. Петербургский и московский армейские клубы лидируют в турнирной таблице Западной конференции с 96 очками и 88 баллами.

– Для сборной это хорошо или плохо? Надо еще дождаться, сколько из этого состава попадет, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Нет же гарантии. А то, что для сборной наигранные сочетания всегда лучше, это аксиома. То, что уровень КХЛ... Давайте посмотрим: да, существует отрыв СКА и ЦСКА на "Западе", а также трех клубов на "Востоке". Но за попадание в плей-офф борьба идет жесткая и ожесточенная. Отрыв между пятым и десятым местом минимальный. Кроем того, регулярка – это одно, а плей-офф – другое. Про снижение уровня говорить не приходится.

Не помню, чтобы у СКА были легкие победы в этом чемпионате. "Барыс"? Просто "Барыс" готовился к следующему матчу. Сейчас, смотрите, "Барыс" играет с "Автомобилистом" и побеждает. Важно, что появилось очень много молодых игроков, и они играют. Сочетания звездных игроков с молодежью – правильно. Мне кажется, очень интересно сейчас, кто попадет в плей-офф и как сложится первый раунд Кубка Гагарина.