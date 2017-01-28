Александр Медведев: "Придет время, и в КХЛ появится еще один китайский клуб"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев подчеркнул, что со временем в КХЛ появится еще один китайский клуб, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. В нынешнем сезоне в лиге дебютировал "Куньлунь".

– Какие существуют варианты по расширению КХЛ? Может быть, на восток?

– Я уверен, что придет время, и в КХЛ появится еще один китайский клуб. Может появиться и корейский. Есть идея с Тихоокеанским дивизионом, где будут играть и наши команды, и зарубежные. Мне эта идея кажется интересной, потому что китайцы не привыкли к хоккею, но все-таки в Пекине зрителей больше, чем в Шанхае. Если правильно работать с точки зрения маркетинга, то арены в Китае будут быстро заполняться.