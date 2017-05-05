Александр Медведев: "При переходе в "Вегас" Шипачев существенно проиграл в деньгах"

Член совета директоров СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев сообщил, что для Вадима Шипачева финансовый вопрос при переходе в клуб НХЛ "Вегас" оказался неглавным. В пятницу стало известно, что нападающий СКА подписал двухлетний контракт.

– Вадим принял решение играть в НХЛ, желаем ему удачи, – приводит ТАСС слова Медведева. – Хочу отметить, что для него финансовый вопрос оказался неглавным, потому что он существенно проиграет в деньгах, если смотреть на цифры его контракта, и он решил в 30 лет рискнуть и поехать в город, который не является хоккейным местом. Там будет новая команда, которая будет бороться за свою публику, интересно, смогут ли они создать там хоккейную культуру. Будем надеяться, что у него все будет хорошо и он проявит свои лучшие качества.