Александр Медведев: "При переходе в "Вегас" Шипачев существенно проиграл в деньгах"

Член совета директоров СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев сообщил, что для Вадима Шипачева финансовый вопрос при переходе в клуб НХЛ "Вегас" оказался неглавным. В пятницу стало известно, что нападающий СКА подписал двухлетний контракт.
– Вадим принял решение играть в НХЛ, желаем ему удачи, – приводит ТАСС слова Медведева. – Хочу отметить, что для него финансовый вопрос оказался неглавным, потому что он существенно проиграет в деньгах, если смотреть на цифры его контракта, и он решил в 30 лет рискнуть и поехать в город, который не является хоккейным местом. Там будет новая команда, которая будет бороться за свою публику, интересно, смогут ли они создать там хоккейную культуру. Будем надеяться, что у него все будет хорошо и он проявит свои лучшие качества.
zub_ovechkina
А. Медведев, может Вам тоже не помешало съездить в США, поучиться у них как нужно развивать хоккей в городах, не являющихся "хоккейным местом"?
15:35
lavar
Если Вегас в Штатах не хоккейное место, то как тогда можно назвать Пекин и Загреб?
15:34
Джон....Сильвер
Хоккейную культуру,господин Медведев, можно создать везде, тем более в штатах. Это доказали такие города, как Тампа, Анахайм, Даллас. Это для вас, господин газпромовский услужник не понятно, как хоккей может существовать на периферии. Это таким, как вы и вашему газпромовско-питерскому хозяйству выгодно уничтожить хоккей в родной стране, уничтожить российские клубы из глубинки, выдавливая их из КХЛ и устраивая шоу двух главных городов-актеров! В Америке не боятся развивать хоккей даже в пустыне, а вы пытаетесь сократить КХЛ за счет отечественных клубов, представителей регионов, где наоборот надо больше вкладывать в развитие, даже хоккейное! Позор вам и вашим нефтегазовым толстосумам, которым до лампочки развитие отечественного хоккея, а интересно только противостояние туго набитых кошельков, кто кого переплюнет, Питер или Москва! Остальные для вас - мусор!
15:24
khomenko_1985
Да он из вашего колхоза бежал, где правит непонятно кто...браво, Щипачев...зауважал я тебя намного больше
15:19