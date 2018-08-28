Александр Медведев: "При новой системе торговля очками исключена"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев позитивно отнесся к тому, что команды будут получать за победу в основное время 2 очка (1 – за победу в овертайме и по буллитам). Функционер полагает, что такой шаг повысит конкуренцию среди клубов.

Двухочковая система - катастрофа. Она отбросит КХЛ назад

– Эта тема уже обсуждалась членами совета директоров, - цитирует ТАСС Медведева. – Меня удивляют высказывания в прессе на тему того, что переход на двухочковую систему создаст условия для торговли очками. Думаю, это исключено. Система с двумя очками за победу не только уменьшит разрыв между командами, но и усилит конкуренцию, поскольку появится возможность догонять соперников даже после длинных серий неудачных игр.

На протяжении всей истории КХЛ было проанализировано, как эта система повлияла бы на распределение мест, и я надеюсь, что мы придем к новой старой системе. Победа в основное время, овертайме или по буллитам – это все равно победа. И принижать ее значение несправедливо. Не стоит приписывать системе с двумя очками исключительно авторство НХЛ, поскольку в советское время тоже играли по двухочковой системе.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября. В матче за Кубок открытия сыграют "Ак Барс" и СКА (начало – 17.00 по московскому времени).