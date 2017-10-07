Александр Медведев: "После слов Путина процесс строительства стадиона для СКА пойдет быстрее"

Член совета директоров СКА Александр Медведев уверен, беседа Президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко повлияет на строительство нового хоккейного стадиона. По его словам, процесс возведения арены должен ускориться.

– В планах было строительство новой арены на 20 тысяч зрителей, и теперь этот процесс пойдет быстрее. Так вот совпало, что обсуждали футбол, а помимо футбола выиграл и хоккей, – приводит "Фонтанка" слова Медведева. – Думаю ли я, что процесс теперь ускориться? Я не думаю, я это знаю.

Путин и Полтавченко поспорили у макета стадиона "Санкт-Петербург"