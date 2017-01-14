Александр Медведев: "Подниму тему возвращения драфта юниоров КХЛ"

Председатель правления МХЛ, член совета директоров КХЛ и первый президент лиги Александр Медведев намерен обсудить тему возвращения в КХЛ драфта юниоров.

– Пока о возвращении драфта речи не было, – цитирует ТАСС Медведева. – Но я, как член совета директоров КХЛ, эту тему опять подниму, поскольку это не только ярмарка, но и рейтингование. Молодому хоккеисту важно знать, где он в иерархии молодых игроков, и я буду выходить с определенными предложениями.

К сожалению, Вячеслав Фетисов свою работу не довел: по крайней мере, ее результаты мне неизвестны. Но я и с ним буду на эту тему разговаривать.

Напомним, что первый драфт юниоров, задачей которого являлась передача прав на молодых хоккеистов клубам КХЛ, был проведен в 2009 году. Его первым номером стал защитник Михаил Пашнин, которого выбрал ЦСКА. В дальнейшем первыми также были выбраны, в частности, выступающий в Национальной хоккейной лиге нападающий Антон Слепышев (2011) и двукратный призер молодежного чемпионата мира Кирилл Капризов (2014).

В конце февраля 2015 года драфт был переименован в ярмарку юниоров, которая в последний раз прошла в мае прошлого года. В прошлом году КХЛ создала рабочую группу по реформированию системы драфта, которую возглавлял Вячеслав Фетисов.