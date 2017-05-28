Александр Медведев: "Почему ушел Шипачев? СКА его в карты проиграл"

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал решение КХЛ ужесточить потолок зарплат. Он добавил, что питерский клуб может построить новую арену к 2020 году, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– После первого Кубка сделал татуировку, а сейчас уже очередь надо занимать, – сказал Медведев. – На площади Восстания народ уже на крышах. Почему ушел Шипачев? Мы его в карты проиграли. Дадонов? Если серьезно – до 1 июля он никуда не может уйти.

Лозунги лозунгами, а какую команду можно собрать на 600 миллионов рублей? Мы на каком уровне хотим с таким потолком развиваться? Успешный игрок будет просить 150 миллионов и куда его девать? Если брать лозунги, то я в этом всех уделаю.

Я думаю, что у нас в Петербурге и 18 тысяч, и 20 заполнят. Надо только проект новой арены утвердить. Если серьезно за это возьмемся – к 2020 году можно успеть.