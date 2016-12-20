Александр Медведев: "По крайней мере 5 клубов будут претендентами на Кубок Гагарина"

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев считает, что монополизма петербургского клуба в КХЛ нет. По его мнению, за победу в Кубке Гагарина поборются как минимум пять клубов. СКА единолично лидирует в регулярном чемпионате КХЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 7 очков.

– Реально все равно монополизма СКА нет, потому что конкуренция есть и на Западе, в лице ЦСКА по крайней мере, и на Востоке, где есть и "Металлург" (Магнитогорск), и "Авангард", и "Ак Барс", – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Они не собираются отдавать Кубок Гагарина заранее. По крайней мере пять клубов будут претендентами на Кубок Гагарина. А еще могут быть сюрпризы. А то, что СКА собрал хоккеистов, которые демонстрируют... Они играют в интересный хоккей, все личности. СКА оплачивает налог на роскошь, эти деньги идут на развитие лиги.

Эти идеи – давайте все соберем, потом поделим поровну. Мы помним, чем уравниловка закончилась. Уравниловка ни к чему хорошему не приведет, при этом не надо забывать, что СКА огромное внимание уделяет детско-юношескому спорту. В системе СКА – 4 детско-юношеских спортивных школы, 3 молодежных команды, 2 команды в Высшей лиге. Это не одна тысяча мальчишек. Надо поменьше говорить и больше делать.