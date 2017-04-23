Александр Медведев: "Планируем перезаключить контракты с Шипачевым и Дадоновым после чемпионата мира"

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился информацией о том, когда будут продлены соглашения с форвардами Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым. Ожидается, что после чемпионата мира, который пройдет с 5 по 21 мая, переговоры будут завершены.
– Что можете сказать о контрактах с нападающими СКА Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым?
– Мы ведем с ними переговоры о том, чтобы они продолжили карьеру в СКА. Очень надеюсь, что они останутся в нашей команде.
– Когда переговоры должны подойти к финальной стадии?
– После чемпионата мира. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)