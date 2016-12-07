Александр Медведев: "Перенос дозаявочного дедлайна поможет клубам, борющимся за выход в плей-офф"

Бывший президент Континентальной хоккейной лиги, член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказал мнение о том, что перенос дедлайна на переход игроков в лигу поможет клубам, борющимся за выход в плей-офф, сохранить своих хоккеистов. Согласно регламенту КХЛ, на данный момент последним разрешенным днем для дозаявки игроков является 25 декабря. Сегодня пресс-служба КХЛ сообщила, что рабочая группа рассматривала предложение клубов о сроках дозаявки хоккеистов.

– Я сам из интернета услышал об этом, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Давайте смотреть, с какой точки зрения это нужно. Чтобы команды, которые еще имеют возможность бороться за плей-офф, оставались со своими игроками. Тогда есть смысл продлить, тем более продление не такое уж и серьезное. Думаю, борьба будет идти до последнего тура. Кто у нас уже потерял шансы? "Кузня", которая пять раз подряд выиграла? А если они еще пять подряд выиграют?