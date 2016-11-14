Александр Медведев: "Оптимизация КХЛ должна складываться из объективных факторов"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что оптимизация лиги должна складываться из объективных факторов. По его словам, над сокращением количества клубов можно задуматься в том случае, если нет должной конкуренции среди команд.

- Понимаете, любая оптимизация должна складываться из объективных факторов, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - Я не совсем в курсе, в чем причина оптимизации сейчас. Нам не хватает хоккеистов? Хороших хоккеистов, может быть, и правда не хватает. Надо смотреть объективно на любое подобное соображение. Должна быть соревновательность, должна быть конкуренция, должна быть нормальная посещаемость. Если этого нет, тогда действительно нужно думать, необходимо ли нам такое количество команд.