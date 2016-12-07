Александр Медведев: "Неловко читать о возможном сокращении КХЛ"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев расстроен новостями о возможном уменьшении количества команд в чемпионате. Однако экс-президент лиги уверен, что и в этом можно найти свои плюсы. На данный момент в КХЛ выступает 29 команд.
– Признаться, даже неловко видеть, читать заявления о возможном сокращении КХЛ до 12 - 16 команд, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Тогда у нас, конечно, будет выше конкуренция за место в составе. Но, с другой стороны, наши хоккейные центры потеряют хоккей высшего уровня, этого нельзя допустить.
djavdet
Каково это сидеть на 29 стульях? Наверное, жутко неудобно, но ответсвенно. Я первый куплю билет на матч КХЛ, когда там останется 5-6 команд. Даже в другом городе. А, ну у нас спорт вне политики.Тогда я за НХЛ. Мне жить здесь и сейчас.
19:56