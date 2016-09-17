Александр Медведев: "Не согласен с Леонидом Федуном относительно влияния тренера на результат"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев выразил несогласие с президентом футбольного "Спартака" Леонидом Федуном, который в свое время заявил, что от тренера лишь на 10 процентов зависит успех команды, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Медведев подчеркнул, что отъезд большой части представителей СКА на Кубок мира на команду не повлиял.

– После отъезда большей части тренерского штаба СКА в сборную клуб обезглавлен или вы согласны с Леонидом Федуном, который говорит, что от тренера зависит только 10 процентов успеха?

– Это не так, конечно. Хотя есть старая поговорка о том, что проигрывает тренер, а выигрывают хоккеисты. Влияние тренера огромно. Но Петр Ильич Воробьев знает, какую тактику команда исповедует в этом сезоне. Если посмотрите два последних выигранных матча СКА, они играли именно по этой схеме.