Александр Медведев: "Не отпустить Дацюка в НХЛ было бы неблагородно"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что СКА вернется к вопросу продления контрактов по окончании сезона. По его словам, сейчас команда сконцентрирована на подготовке к плей-офф.

– В декабре вы говорили, что для СКА приоритетным направлением является продление контракта с Шипачевым, Дадоновым и Ковальчуком. Есть ли прогресс в достижении соглашений?

– Команда полностью сконцентрирована на подготовке к плей–офф. Мы вернемся к этому вопросу по окончании сезона.

– Вчера СКА оказался в непростой кадровой ситуации – из-за травм центральных нападающих на этой позиции сыграл защитник Егор Яковлев. Не было ли в связи с этим сожаления, что отпустили Павла Дацюка в НХЛ?

– Не отпустить его было бы неблагородно с нашей стороны. Павел вошел в число ста лучших хоккеистов в истории НХЛ, он выдающийся игрок. Очень рад и тому, что в этом списке присутствуют еще трое наших хоккеистов. Думаю, приезду Дацюка на церемонию рады поклонники НХЛ, которые болели за Павла долгие годы.