Александр Медведев: "Назаров? Мы не поддерживаем площадную брань"

Член совета директоров СКА Александр Медведев отметил, что у клуба есть сильные конкуренты. Также руководитель высказался в отношении поведения главного тренера "Нефтехимика" Андрея Назарова и лимита на легионеров.



– Как оцените игру СКА?

– Команда играет интересно, показывает результативный хоккей, любит побеждать.

– Андрея Назарова в очередной раз дисквалифицировали за грубость. Стоит ли КХЛ бороться с таким поведением тренеров?

– Мы не поддерживаем площадную брань. Тренер – пример не только для игроков, но и для болельщиков. Эмоции перехлестывают, но нужно держать себя в руках, как бы тяжело ни было. Есть регламент, там указано, какие нарушения как наказываются. Но, в принципе, терпеть такое нельзя.

– Недавно СКА легко расправился с ЦСКА. Есть ли у петербуржцев сейчас конкуренты в КХЛ?

– Я бы не стал говорить, что легко расправился. По ходу матча счет был 2:3. Большого разрыва достигли лишь в третьем периоде. Нельзя категорично заявлять, что нет конкурентов. На "Востоке" есть крепкие команды – "Ак Барс" играет хорошо, "Магнитка", "Авангард", ЦСКА. Это все очень сильные соперники. Все матчи проходят плотно: "Витязь" боролся с "Магниткой". Нет слабаков.

– Говорят, лимит на легионеров могут ужесточить. Какова ваша позиция по этому вопросу?

– Этой темой уже плешь проели. Должны быть какие-то стандартные методики. Если у нас в футболе на матч выходят шесть легионеров из одиннадцати – никто не делает из этого трагедии. Только жалобы были, что сильно сократили. При этом легионеры могут еще и на замену выходить. А здесь 22 человека в заявке и 5 из них иностранцы. Пропорция, которая обеспечивает самое главное – не занимаются места для молодежи и создается конкуренция. Если конкуренции не будет – не будет и роста. Это моя позиция, которую я готов отстаивать как угодно. (Сергей ЯРЕМЕНКО)