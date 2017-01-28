Александр Медведев: "Нас ждет увлекательный плей-офф"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился отношением к последним результатам СКА. По его словам, у команды спад, но в этом нет ничего страшного, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.



- В первые 4 месяца регулярки СКА потерпел 6 поражений. За последний месяц тоже проиграно 6 матчей. Это подготовка в плей-офф сказывается? Или, как говорил Игорь Захаркин, - это "запланированный спад".

- Спады планировать опасно и не нужно. Но в игре любой команды бывает, когда что-то не складывается, мешают травмы. Осталось всего 6 матчей регулярки, плей-офф начнется без перерыва, правда, еще будет неделя на Евротур, за которую можно будет залечить повреждения. Нас ждет увлекательный плей-офф. До сих пор судьба всех путевок не решена - на "Западе" на два места в восьмерке претендуют четыре команды, на "Востоке" тоже.