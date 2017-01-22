17:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Медведев: "Надо проводить матчи между НХЛ и КХЛ"

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Член совета директоров КХЛ Александр Медведев считает, что выставочные встречи между командами НХЛ и КХЛ были бы очень интересны. Однако, по его словам, североамериканская лига выставила дополнительные условия.

- Стоит ли ожидать серий матчей между лигами в ближайшее время?

- Международное соперничество развивает интерес своего чемпионата. Неважно, уровень ли это клубов или сборных. Надо проводить такие встречи. Когда шел ремонт Мэдисон-Сквер-Гарден, у нас была договоренность на выставочные, но НХЛ заблокировала соглашение с "Рэйнджерс", выставив дополнительные условия. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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