Александр Медведев: "На игру СКА очень приятно смотреть"

Член совета директоров СКА Александр Медведев отметил, что игроки петербургской команды поддерживают друг друга. По его словам, в каждой отдельной игре регулярного чемпионата КХЛ в роли лидера может выступить тот или иной игрок.

Напомним, на старте сезона СКА одержал 17 побед в 17 матчах, что является рекордом лиги для дебютного отрезка чемпионата. Если команда одержит выездную победу над "Салаватом Юлаевым", то повторит рекорд "Авангарда" по длительности победной серии (в сезоне-2010/11 омичи одержали 18 побед кряду).

- Дело не только в количестве, но и в качестве игры команды. СКА демонстрирует очень интересную игру, и очень важно, что в команде все поддерживают друг друга, - цитирует ТАСС Медведева. - В одном матче может выстрелить Ковальчук, в другом - Гусев. И самое главное, на игру СКА очень приятно смотреть.

Очень хорошо играет защита не только в обороне, но и в нападении. Херсли сейчас проводит свой лучший сезон. И учитывая, что в СКА немало кандидатов в сборную, от них мы можем увидеть такую же эффективную игру в сборной.