Александр Медведев: "Куньлунь" доказал, что бюджет не так важен"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что все остались довольны новым форматом Матча звезд НХЛ. По его словам, был жесткий соревновательный хоккей, передает кореспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Вам понравился новый формат Матча звезд КХЛ?

– Рад, что был выбран такой формат. Мы долго спорили – три на три или четыре на четыре, но решили остановиться на втором варианте, ведь у нас площадки побольше, да и в этом случае в матче примет участие большее число игроков. Все остались довольны, но главное, что спортивная составляющая была гораздо выше, чем в последних Матчах звезд. Интерес стал падать, и было жалко защитников с вратарями, которым было нечего делать. А сейчас был жесткий соревновательный хоккей.

– Регулярный чемпионат подходит к концу. Главным открытием его стал "Куньлунь", который, судя по всему, выйдет в плей-офф. Согласны?

– Это лишний раз доказывает, что бюджет не так важен, ведь у "Куньлуня" он один из самых маленьких в КХЛ. Юрзинов собрал амбициозную команду, где игроки разных национальностей доказывают, что за один год можно построить команду, которая будет успешно играть. Думаю, они и в плей-офф могут создать трудности соперникам.