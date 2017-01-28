16:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Медведев: "Куньлунь" доказал, что бюджет не так важен"

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Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что все остались довольны новым форматом Матча звезд НХЛ. По его словам, был жесткий соревновательный хоккей, передает кореспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. 

– Вам понравился новый формат Матча звезд КХЛ?

– Рад, что был выбран такой формат. Мы долго спорили – три на три или четыре на четыре, но решили остановиться на втором варианте, ведь у нас площадки побольше, да и в этом случае в матче примет участие большее число игроков. Все остались довольны, но главное, что спортивная составляющая была гораздо выше, чем в последних Матчах звезд. Интерес стал падать, и было жалко защитников с вратарями, которым было нечего делать. А сейчас был жесткий соревновательный хоккей.

– Регулярный чемпионат подходит к концу. Главным открытием его стал "Куньлунь", который, судя по всему, выйдет в плей-офф. Согласны?

– Это лишний раз доказывает, что бюджет не так важен, ведь у "Куньлуня" он один из самых маленьких в КХЛ. Юрзинов собрал амбициозную команду, где игроки разных национальностей доказывают, что за один год можно построить команду, которая будет успешно играть. Думаю, они и в плей-офф могут создать трудности соперникам.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Алексей_Новосибирск

Всё правильно, кроме СКА, ЦСКА и Магнитки - уровень максимум советской первой лиги.

16:58

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