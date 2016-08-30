Александр Медведев: "Ковальчук? Таких голов мы давно не видели"

Член совета директоров СКА Александр Медведев высоко оценил игру форварда петербуржского клуба Ильи Ковальчука на старте нового сезона КХЛ и выразил надежду, что российский форавард продолжит демонстрировать свое мастерство, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Ковальчук начал сезон потрясающе. Не обидно, что состав на Кубок мира уже сформирован?

– Таковы условия организаторов. Менять игроков можно только из-за травмы. Говорить кому– то: "Давай, сделай вид, что травмирован, а вместо тебя поедет Ковальчук" – тоже нельзя. Любой хоккеист мечтает сыграть на Кубке мира. Уверен, Илья продолжит демонстрировать уровень мастерства, который он показал в игре с "Салаватом Юлаевым". Таких голов мы давно не видели, не только от него, но и от других игроков. Я знаю, как он горит желанием доказать, что сохранил свой высокий уровень.

– Говорят, Ковальчук ударно провел предсезонку.

– Он был с командой. Когда ты с командой, уже нельзя отлынивать.