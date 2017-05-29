Александр Медведев: "Ковальчук хочет остаться в СКА"

Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что нападающий Илья Ковальчук не намерен покидать команду из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что 34-летний хоккеист хочет вернуться в НХЛ, чему обрадовался генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро.

– Наш разговор с Ковальчуком будет продолжен, мы находимся на стадии обсуждения деталей его контракта, – цитирует ТАСС Медведева. – Илья хочет остаться в клубе. Причина проста – он хочет принять участие в Олимпийских играх. У меня есть хорошая надежда, что он останется в СКА.

Напомним, что в НХЛ Ковальчук выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси", а в 2013 году объявил о завершении карьеры в лиге и перешел в СКА. Всего в НХЛ на его счету 816 матчей, в которых он набрал 816 (417+399) очков.