Александр Медведев: "Команды с рекордными сериями никогда не выигрывали Кубок Гагарина"

Член совета директоров СКА Александр Медведев высказал мнение о том, что игрокам команды из Санкт-Петербурга было лучше прервать победную серию в регулярном чемпионате КХЛ в матче с "Автомобилистом", чем в следующей игре против ЦСКА, которая состоится 21 ноября. По его словам, команды, которые устанавливали рекордные серии, никогда не выигрывали Кубок Гагарина, останавливаясь в лучшем случае на стадии четвертьфинала.

– Лучше, что серия прервалась на "Автомобилисте", нежели бы на ЦСКА, – приводит ТАСС слова Медведева. – Сейчас открывается новая серия. Ну и не надо забывать, что владельцы рекордных серий никогда не могли выиграть Кубок Гагарина – в лучшем случае они заканчивали свой путь в четвертьфинале. Это не всегда в хоккее работает, но как и победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина – посмотрим, что будет в этом сезоне.

Тому, как "Автомобилист" Крикунова подготовился к этой встрече и сыграл в обороне, выйдя вперед, многим надо поучиться. Говорить о том, что недооценили или не были готовы, можно сколько угодно. Но СКА выходит играть на победу в каждом матче – посмотрите, сколько бросков по воротам "Автомобилиста" было нанесено в третьем периоде и сколько соперник блокировал. Это еще раз подтверждает, что спортивный принцип КХЛ продолжает наращивать силу.

Напомним, что в четверг СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Автомобилисту" (1:2), прервав беспроигрышную серию из 15 игр.