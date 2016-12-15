03:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Медведев: "Категорически против сокращения клубов КХЛ"

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Член совета директоров КХЛ Александр Медведев в интервью "Известиям" подчеркнул, что выступает против сокращения количества клубов КХЛ. По словам Медведева, клубы, испытывающие финансовые проблемы, должны их решить, а лига будет им помогать в этом.

– Как член совета директоров КХЛ, что вы думаете о финансовых проблемах некоторых клубов лиги?

– Думаю, что они решат эти проблемы, а лига им в этом всячески будет помогать. Недавно, к примеру, "Слован" заявил, что им удалось найти деньги. Я уверен, что клуб доиграет сезон. Точнее, я бы даже по-другому сказал: я знаю, что они доиграют сезон.

– Как вы относитесь к идее сокращения КХЛ до 16 команд?

– Я категорически не согласен с ней. Люди не анализируют, как у нас развивается хоккей. Откровенно говоря, даже странно слышать и читать такое. 12, 16 команд… Да, возможно, конкуренция в самом турнире усилится. Но при этом наши традиционные хоккейные города потеряют клубы высшего уровня, а это на пользу российскому хоккею точно не пойдет.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/651467

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