Александр Медведев: "Категорически не согласен с Дворковичем"

Член совета директоров СКА Александр Медведев после победы в Кубке Гагарина в серии с магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1 в серии) заявил, что не стоит говорить о судействе. Также он прокомментировал слова вице-премьер РФ Аркадия Дворковича.

– Есть много разговоров по судейству. Даже Аркадий Дворкович высказался...

– Я с Аркадием Владимировичем близком знаком и даже встречался на хоккейно площадке, но такие слова заставляют меня задуматься... Знаю, что он сам болельщик "Спартака", а совсем недавно узнал, что его жена болеет за "Магнитку". Она член совета директоров Магнитогорского металлургического комбината. Может быть, это и совпадение... Я с ним категорически не согласен. Это ерунда, что судьи благоволили СКА.

Кошечкин отбил более двухсот бросков. Против атакующей команды всегда нарушают правила больше. Это раньше у нас было, что судьи выравнивают игру. Как в анекдоте – взял у этого 100, у того – 150, вернул 50 и судил по совести. Все это мы закончили в КХЛ. Нужно поменьше говорить о судействе. СКА раньше тоже любил обсуждать судейство, а потом бросил.

– Раз вы встречались с Дворковичем на льду, может в следующий раз вызовете его на кулачный бой?

– Нет. Аркадий Владимирович – очень хороший руководитель. Просто у него эмоции перехлестнули. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Аркадий Дворкович: "СКА мог бы и без помощи судейства справиться"