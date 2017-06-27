Александр Медведев: "Калинин и Якупов? Дождемся 1 июля"

Член Совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал возможный переход в петербуржский клуб нападающих Сергея Калинина и Наиля Якупова, не получивших квалификационных предложений в НХЛ.

– Получал ли предложения Калинин и Якупов? Пока ответа дать не могу, давайте дождемся 1 июля, – заявил Медведев. – Команда идет по специальной программе, все зарубежные и российские кандидаты рассматриваются с учетом особого олимпийского года. Естественно, фактор сборной не может не учитываться.

Напомним, что СКА приобрел права на Калинина и Якупова в минувшем сезоне. С 1 июля оба станут неограниченно свободными агентами. (Евгений БЕЛОУСОВ)