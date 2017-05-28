Александр Медведев: "Какую команду можно собрать на 600 миллионов рублей?"

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал решение КХЛ ужесточить потолок зарплат. Он добавил, что питерский клуб может построить новую арену к 2020 году, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
– После первого Кубка сделал татуировку, а сейчас уже очередь надо занимать, – сказал Медведев. – На площади Восстания народ уже на крышах. Почему ушел Шипачев? Мы его в карты проиграли. Дадонов? Если серьезно – до 1 июля он никуда не может уйти.
Лозунги лозунгами, а какую команду можно собрать на 600 миллионов рублей? Мы на каком уровне хотим с таким потолком развиваться? Успешный игрок будет просить 150 миллионов и куда его девать? Если брать лозунги, то я в этом всех уделаю.
Я думаю, что у нас в Петербурге и 18 тысяч, и 20 заполнят. Надо только проект новой арены утвердить. Если серьезно за это возьмемся – к 2020 году можно успеть.
Антон Шипулин - гений биатлона*
Не, ну все правильно. 30 лет, 2 КГ (пусть и липовых) выиграл, сейчас Вегас взял в 1-2 звено. Если не сейчас - то когда?! А не получится - приедет через 2 года и будет получать ту же зп в СКА, никаких проблем. Единственное - ОИ. Но там такое ОИ, что хуже ЧМ получается, как этап Евротура по составу...
21:49
rotkiv04
ушел потому что достал его газпромовский КХЛ с продажным газмяСКА
21:11
shpakЪ
150 млн успешный и не только, может просить только у СКА... потому что у СКА нет потолка.
20:03