Александр Медведев: "Идея создать новый шведский клуб в КХЛ мне не очень симпатична"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев подчеркнул, что петербургское "Динамо", несмотря на весь интерес и наличие инфраструктуры, в ближайшее время будет играть в ВХЛ. Также Медведев отметил, что ему не очень симпатична идея создать новый шведский клуб КХЛ, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- История с приглашением шведской команды в КХЛ заглохла?

- Была одна реальная возможность вступления шведской команды в КХЛ - это АИК, когда акционеры проголосовали за вхождение в нашу лигу. Идея создать новый шведский клуб мне не очень симпатична.

- Петербургское "Динамо" может войти в КХЛ?

- В Петербурге выстроена система подготовки хоккеистов, которая включает в себя детско-юношеские спортивные школы, три молодежные команды, две команды ВХЛ и партнерский клуб "Витязь". Несмотря на весь интерес и наличие инфраструктуры, "Динамо" в ближайшее время будет играть в Высшей лиге.