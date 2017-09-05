Александр Медведев: "И "Адмирал", и "Амур" должны остаться в КХЛ в следующем сезоне"

Первый президент КХЛ Александр Медведев подчеркнул, что "Адмирал" и "Амур" должны остаться в лиге в следующем сезоне. Он также добавил, что у владивостокской команды нет проблем с финансами.

– "Адмирал" любят, поддерживают его. За один год команда не строится, – приводит ТАСС слова Медведева. - Этот сезон очень важный. Главное, чтобы болельщики ее поддерживали. И Владивосток, и Хабаровск обязательно должны остаться в КХЛ. С финансами у "Адмирала", насколько я знаю, нет никаких проблем.

Напомним, что в мае КХЛ опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды.